برغر وتذاكر سفر وإقامة مجانية..عروض تنهال على "فتى الجسر" الذي أشعل تويتر في السعودية
برغر وتذاكر سفر وإقامة مجانية..عروض تنهال على "فتى الجسر" الذي أشعل تويتر في السعودية
قدمت شركات سعودية هدايا ومكافآت لشاب بات يعرف على مواقع التواصل باسم ”فتى الجسر“. وكان الشاب حُرم من السفر الى البحرين مع أصدقائه بسبب عدم حصوله على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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