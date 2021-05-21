إيلي فرزلي: علاقة لبنان بالسعودية خط أحمر

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إيلي فرزلي: علاقة لبنان بالسعودية خط أحمر

قبل ساعة واحدة

أدان إيلي فرزلي، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان شربل وهبة (المستقيل )والتي اعتبرتها وزارة الخارجية السعودية إساءات مشينة. ووصف فرزلي علاقة بلاده مع السعودية بأنها خطٌ أحمر.

على المستوى الداخلي حمّل فرزلي الرئيس اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل رئيس حزب التيار الوطني الحر المسؤولية المباشرة في أزمة تشكيل الحكومة في بلاده.

فلماذا لم تجد دعوة فرزلي إلى تدخل المؤسسة العسكرية في الوضع الذي تشهده البلاد استجابة؟

وكيف ينظر فرزلي إلى دور حزب الله، الذي يمسك العصا من المنتصف حسب تعبيره ؟ ولماذا يؤيد فرزلي رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري؟ وما هي النصيحة التي يوجهها للأمريكيين في ظل ما يراه دعوة لهم من قبل البعض لاستهداف حزب الله من خلال الضغط على لبنان؟ وما رؤية فرزلي لمدى انعكاس الانشقاقات داخل بلاده على مواقف الأطراف المتخاصمة وتحالفاتها في المنطقة ؟