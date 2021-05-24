BBC News
, عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
عبارة اليوم في بي بي سي إكسترا انجليش: Make up influencers
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
عبارة اليوم في بي بي سي إكسترا انجليش: Make up influencers
قبل 26 دقيقة
الأكثر مشاهدة
2:56
فيديو,
الكفالة في مصر: أمهات عزباوات يتكفلن أطفالا من دور رعاية في منازلهن
, المدة 2,56
21 مايو/ أيار 2021
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
3:25
فيديو,
صورة الممثلة المصرية هنا الزاهد في قمرة قيادة الطائرة تثير جدلا
, المدة 3,25
20 مايو/ أيار 2021
4:31
فيديو,
"في كل مرة نسمع فيها صوت قنبلة، أقول لأولادي إنها ستمطر"
, المدة 4,31
قبل 5 ساعة
4:09
فيديو,
تفاصيل فيديو تعرض صحفية فلسطينية لاعتداء من قبل جنود إسرائيليين
, المدة 4,09
20 مايو/ أيار 2021
3:03
فيديو,
فيديو اغتصاب "فتاة النيل الأزرق" يثير غضبا واسعا في السودان
, المدة 3,03
14 مايو/ أيار 2021
2:42
فيديو,
رحلة شاب مصري من السباكة إلى دراسة الفلسفة
, المدة 2,42
20 مايو/ أيار 2021
3:19
فيديو,
لماذا تجري الأنظمة السلطوية انتخابات رغم أن نتائجها شبه محسومة؟
, المدة 3,19
21 مايو/ أيار 2021
2:10
فيديو,
غزة وإسرائيل: كيف تبدو الحياة في القطاع تحت القصف؟
, المدة 2,10
19 مايو/ أيار 2021
6:34
فيديو,
وباء "الفطر الأسود“ القاتل يتفشى في الهند.. ما هو وهل سينتشر حول العالم؟
, المدة 6,34
21 مايو/ أيار 2021