شركة تونسية تطبع الأطراف الصناعية لمساعدة المتضررين من الحوادث في عودتهم لحياتهم الطبيعية
شركة تونسية تطبع الأطراف الصناعية لمساعدة المتضررين من الحوادث في عودتهم لحياتهم الطبيعية
من تونس، نكتشف معاً كيف تقوم شركة ناشئة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج أطراف صناعية لمساعدة المتضررين من الحوادث في العودة إلى حياتهم الطبيعية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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