"إعادة تشغيل الأرض": لعبة صممتها الأمم المتحدة لمنح اللاعبين فهماً أفضل لدور طبقة الأوزون
"إعادة تشغيل الأرض": لعبة صممتها الأمم المتحدة لمنح اللاعبين فهماً أفضل لدور طبقة الأوزون
صممت الأمم المتحدة لعبة فيديو تهدف لمساعدة اللاعبين في فهم الدور التي تلعبه طبقة الأوزون في حماية الأرض وأهميتها البيئية.
تدور أحداث لعبة "إعادة تشغيل الأرض" في عام 2084 حيث تسابق الشخصيات الزمن لإيجاد حل لمرض منتشر يمنع نمو البشر ويخفض متوسط العمر المتوقع لديهم إلى أقل من 30 عاماً.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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