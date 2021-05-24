روبوت يمكنه كشف وتصحيح الخلل في برمجيات الكومبيوتر
روبوت يمكنه كشف وتصحيح الخلل في برمجيات الكومبيوتر
من السويد، يطلعنا أنيس القديحي على إنسان آلي يكتشف الخلل في برمجيات الكومبيوتر ويصلحه.
فهل هذه هي بداية استغناء الكومبيوتر عن البشر؟ وهل ستكون هذه التقنية مفتاح المستقبل في عالم البرمجيات؟
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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