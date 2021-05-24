مشروع من النرويج لاستخدام الطائرات الشراعية لتوليد الطاقة لمنافسة توربينات الرياح
مشروع من النرويج لاستخدام الطائرات الشراعية لتوليد الطاقة لمنافسة توربينات الرياح
يعرفنا نسيم رمضان على مشروع نرويجي يسعى لاستخدام الطائرات الشراعية لتوليد الطاقة لمنافسة توربينات الرياح.
فهل تكون هذه الطائرات بديلاً فعالاً في مجال توليد الطاقة المتجددة؟
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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