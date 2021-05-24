ميزة جديدة في واتساب تسمح بحذف الرسائل تلقائياً من المحادثات بعد 24 ساعة
ميزة جديدة في واتساب تسمح بحذف الرسائل تلقائياً من المحادثات بعد 24 ساعة
أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة شبيهة بتطبيق سناب شات حيث يمكن للمستخدم حذف الرسائل بعد 24 ساعة بطريقة تلقائية.
كيف يمكنك تفعيل هذه الميزة؟ تعرفوا على ذلك من خلال هذا الفيديو.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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