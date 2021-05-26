أبعاد الصورة: هل تحول الحبس الاحتياطي في مصر إلى عقوبة؟
في هذه الحلقة من #أبعادـالصورة نفتح ملف الحبس الاحتياطي نتحدث إلى أهالي المحبوسين وإلى واحدة ممن مررن بهذه التجربة، كما نتتبع حقيقة اللجوء إلى هذا الإجراء في مصر وكيف تغير منذ عام ٢٠١٣.
#أبعاد_الصورة برنامج إذاعي وبودكاست من إعداد وتقديم سارة فياض يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار ويحقق في الأفكار والقوى التي تشكل عالمنا.
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استمع, أبعاد الصورة: كيف تتحقق العدالة لضحايا التعذيب في سورية؟, المدة 35,07
في هذه الحلقة من #أبعادـالصورة نفتح ملف الاعتقال والتعذيب في سورية خلال عشر سنوات من بدء الانتفاضة الشعبية.