أبعاد الصورة: هل تحول الحبس الاحتياطي في مصر إلى عقوبة؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أبعاد الصورة: هل تحول الحبس الاحتياطي في مصر إلى عقوبة؟

قبل 7 دقيقة

في هذه الحلقة من #أبعادـالصورة نفتح ملف الحبس الاحتياطي نتحدث إلى أهالي المحبوسين وإلى واحدة ممن مررن بهذه التجربة، كما نتتبع حقيقة اللجوء إلى هذا الإجراء في مصر وكيف تغير منذ عام ٢٠١٣.

#أبعاد_الصورة برنامج إذاعي وبودكاست من إعداد وتقديم سارة فياض يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار ويحقق في الأفكار والقوى التي تشكل عالمنا.

للاستماع إلى جميع حلقات "أبعاد الصورة" اضغط/ي على اللينك المناسب لك واشترك/ي في البودكاست:

للاستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

RSS Feed Reader - Google Chrome

Feedbro - Mozilla Firefox

للاستماع إلى الحلقات السابقة على تطبيق Soundcloud اضغط هنا