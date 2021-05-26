بعد أن طمرت الحمم البركانية منازلهم.. فرار الآلاف فزعا من بركان الكونغو الأخطر في العالم

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بعد أن طمرت الحمم البركانية منازلهم.. فرار الآلاف فزعا من بركان الكونغو الأخطر في العالم

قبل 10 دقيقة

اضطر آلاف المواطنين في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الفرار من ديارهم فزعا من ثوران بركان نيراجونجو الذي يعد من أكثر البراكين نشاطا وخطورة على مستوى العالم.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: