بلاد النوبة والسعي للحفاظ على لغتها وتقاليدها

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بلاد النوبة والسعي للحفاظ على لغتها وتقاليدها

قبل 27 دقيقة

تتعدد الإثنيات والأعراق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن هؤلاء الجماعات أهل النوبة، من هم؟ وما هي ثقافتهم وتقاليدهم التي يسعون للحفاظ عليها؟

بلاد النوبة هو الاسم الذي أطلق على السودان قديماً. أما حالياً فيقتصر على منطقة شمال السودان وجنوب مصر على طول نهر النيل. واسم النوبة مشتق من كلمة "نوب" والتي تعني الذهب.

حلقة بي بي سي إكسترا تستضيف المغنية ومؤلفة الأغاني ومؤسسة فرقة "السارة النوباتونز"، السارة فنانة سودانية أمريكية من أصول نوبية. كما تلقي الحلقة الضوء على مشروع خاص يتمثل في إنتاج وتصنيع الطُرح بتصميمات ورموز وأسماء نوبية. أطلق المشروع من قبل 3 شابات مصريات لاستغلال الأزياء في نشر اللغة النوبية.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.