جراحات حي الشيخ جراح وعذابات الفلسطينيين

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جراحات حي الشيخ جراح وعذابات الفلسطينيين

قبل 57 دقيقة

برز اسم حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس مؤخرا خلال المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس، وشكل ظاهرة رقمية على مواقع التواصل، فكيف واجه الفلسطينيون المعركة على الأرض والعالم الافتراضي؟

حلقة بي بي سي إكسترا هذا الأسبوع تستضيف في اتصال فيديو من القدس حسني أبو حسين محامي دفاع بعض العائلات التي طُلب منها الإخلاء في حي الشيخ جراح، والذي يسلط الضوء على آخر المستجدات القانونية والقضائية حول هذه القضية.

كما نستقبل صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، قاسم الحتو، المعروف باسم "ابن حتوتة"، وإياد رفاعي من مركز "صدى سوشال" وهي مبادرة تهدف لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية.

كان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية أوائل الشهر الجاري لكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى. فكيف يتطلع الشباب الفلسطيني إلى حق التصويت وتقرير المصير الديمقراطي، وهل كان من الممكن للانتخابات أن تغير من واقع الفلسطينيين؟ الأكاديمي والباحث في قضايا التنمية السياسية إبراهيم ربايعة يلقي الضوء على الواقع السياسي في الأراضي الفلسطينية ودور الفصائل في العملية الانتخابية.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.