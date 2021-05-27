هل يجب إلزام المسافرين بتلقي لقاح كورونا

قبل ساعة واحدة

تشهد الكويت حالة من الجدل بعدما بدأ تنفيذ قرار الحكومة الذي ينص على اقتصار حركة السفر فقط على الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة وجدل حول الحريات في ِالبلاد.

وقام عدد من الحقوقيين برفع دعاوى قانونية في المحاكم الكويتية يطالبون فيها بإلغاء القرار، الذي تضمن إلى جانب السماح بالسفر عدة امتيازات ستمنح لمن تلقوا اللقاح من بينها ارتياد السينما ودخول المجمعات التجارية. المزيد عن القرار وتبعاته في تقرير محمد عبد الناصر من الكويت