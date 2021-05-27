اعتقال قيادي بارز بالحشد الشعبي بواسطة قوة عراقية أمريكية مشتركة
اعتقال قيادي بارز بالحشد الشعبي بواسطة قوة عراقية أمريكية مشتركة
قوة عراقية أمريكية مشتركة تعتقل قاسم مصلح الخفاجي، قائد عمليات غرب الانبار في الحشد الشعبي، في عملية إنزال جوي في منطقة الدورة جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد. ويعد مصلح من أبرز قيادات الحشد الشعبي، وهو متهم بقضايا إرهاب، ومنها المشاركة في قتل ناشط سياسي بارز.
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