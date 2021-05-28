"اعتداء جنسي"..السر وراء فسخ "نايكي" عقدها مع نيمار
"اعتداء جنسي"..السر وراء فسخ "نايكي" عقدها مع نيمار
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تكشف السر وراء انفصال شركة "نايكي" للملابس والأدوات الرياضية عن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، العام الماضي، حين فتحت الشركة تحقيقا بشأن "اعتداء جنسي" من مهاجم باريس سان جيرمان على موظفة بالشركة.
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