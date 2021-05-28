يوسف الشاهد: تغيير الدستور مسألة لا يمكن التوافق بشأنها حالياً

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يوسف الشاهد: تغيير الدستور مسألة لا يمكن التوافق بشأنها حالياً

قبل 30 دقيقة

وصف يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي السابق ورئيس حزب تحيا تونس الدعوة إلى تغيير الدستور بكونها مسألة ليست واقعية ولا يمكن تحقيقها حالياً. ويرى الشاهد أنّ تفعيل الفصل 80 هو أمر دستوري ولكنه لا يحبذه كما انه ليس من أولويات التونسيين ولن يحل مشاكلهم. ويدعو الشاهد المكونات التونسية المختلفة إلى حوار يتم الاتفاق من خلاله على عدة قضايا من بينها القانون الانتخابي

يقرّ الشاهد بوجود حالة أشبه بالعجز في تحقيق توافق سياسي في تونس فما هي الأسباب؟ وكيف ينظر الشاهد للانتقادات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية قيس سعيد وعلى وجه الخصوص من قبل حركة النهضة؟ يقول الشاهد إن فترة الترويكا شهدت أخونة للمجتمع فكيف ينظر إلى تعامل الرئيس الراحل السبسي مع الإسلام السياسي؟ ما هو تقييمه للوثيقة المسربة التي تم تداولها ومدى مصداقيتها؟ وما هي أولويات المواطن في نظر الشاهد في الوقت الحالي ؟