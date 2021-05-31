كيف نعزز صداقاتنا رغم بعد المسافات؟

قبل 13 دقيقة

الصداقة الحقيقية هي من أجمل ما قد يعثر عليه الإنسان في حياته، فتراه يتمسك بها ويحافظ عليها، ولكن تجبرنا الظروف أحياناً على توديع الأصدقاء، فنعاني من ألم الفراق ونشعر بالوحدة من دونهم. ربما لهذا السبب تفاعل الكثير من الناس حول العالم مع الحلقة الخاصة من سلسلة حلقات "أصدقاء" Friends والتي تم بثها مؤخراً، كونها أحيت فيهم ذكريات جميلة متعلقة بالسلسلة نفسها أو بأصدقائهم. الممثلون في السلسلة تحدثوا عن ذكرياتهم وكيف حافظوا على علاقاتهم ببعضهم البعض خارج حدود المسلسل.