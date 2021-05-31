كيف نعزز صداقاتنا رغم بعد المسافات؟
كيف نعزز صداقاتنا رغم بعد المسافات؟
الصداقة الحقيقية هي من أجمل ما قد يعثر عليه الإنسان في حياته، فتراه يتمسك بها ويحافظ عليها، ولكن تجبرنا الظروف أحياناً على توديع الأصدقاء، فنعاني من ألم الفراق ونشعر بالوحدة من دونهم. ربما لهذا السبب تفاعل الكثير من الناس حول العالم مع الحلقة الخاصة من سلسلة حلقات "أصدقاء" Friends والتي تم بثها مؤخراً، كونها أحيت فيهم ذكريات جميلة متعلقة بالسلسلة نفسها أو بأصدقائهم. الممثلون في السلسلة تحدثوا عن ذكرياتهم وكيف حافظوا على علاقاتهم ببعضهم البعض خارج حدود المسلسل.
في إكسترا حاولنا أن نطلع على الممارسات التي يمكن أن يلجأ إليها بعض الأشخاص للحفاظ على صداقاتهم رغم بعد المسافات فالتقينا بمجموعتين من الأصدقاء واحدة من سوريا والأخرى من اليمن تمكن أفرادها من إعادة حبال التواصل مع أصدقاء الطفولة وعمقوا العلاقات بشكل أكبر.