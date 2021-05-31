كيف تستعد شركات تقنية رائدة في قطاع غزة للانطلاق مجدداً بعد القصف الإسرائيلي الأخير؟
كيف تستعد شركات تقنية رائدة في قطاع غزة للانطلاق مجدداً بعد القصف الإسرائيلي الأخير؟
بعد القصف الإسرائيلي الأخير، نطلع على كيف تستعد شركات تقنية رائدة في قطاع غزة للانطلاق مجدداً.
بعد تدمير مبانيهم وأماكن عملهم في غزة، كيف تأثرت هذه الشركات بعد خسارة معداتهم الذي كانت جزءاً أساسياً من مصدر رزقهم؟
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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