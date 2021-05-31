تطبيق FlowKey يساعد على تعلم آلة البيانو عبر مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية
تطبيق FlowKey يساعد على تعلم آلة البيانو عبر مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية
تطبيق هذا الأسبوع هو FlowKey للهواتف الذكية الذي يساعد الراغبين على تعلم العزف على آلة البيانو بطريقة سهلة وفعالة.
ينجز التطبيق مهمته التعليمية من خلال مجموعة من الدروس والجلسات التي تجمع بين المعلومات النظرية والتطبيقية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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