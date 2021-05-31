تطبيق للاستشارات الطبية عن بعد يساهم في الحد من انتشار كوفيد-19 في سوريا

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تطبيق للاستشارات الطبية عن بعد يساهم في الحد من انتشار كوفيد-19 في سوريا

قبل 40 دقيقة

من سوريا، نتعرف على تطبيق للاستشارات والنصائح الطبية عن بعد يتم استخدامه خلال أزمة كورونا.

التطبيق يساهم في تخفيف الضغوطات على الأطباء وفي تقليص الاحتكاك بين الأشخاص ما يعني المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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