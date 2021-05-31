فتاة سعودية تبتكر قفازاً ذكياً يمكنه ترجمة حركات اليد الخاصة بالمستخدم
فتاة سعودية تبتكر قفازاً ذكياً يمكنه ترجمة حركات اليد الخاصة بالمستخدم
نتعرف من بريطانيا على قفاز ذكي يدعى BrightSign ابتكرته فتاة سعودية يترجم لغة الإشارة إلى ثلاثين لغة وبلهجات مختلفة.
القفاز الذي ابتكرته هديل أيوب يمكنه ترجمة حركات اليد الخاصة بالمستخدم ما يعني أن يمكن للقفاز ترجمة كل لغات الإشارة.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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