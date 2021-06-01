هل تصبح الإنجليزية اللغة الأجنبية الرئيسية بين الشباب في المغرب؟

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هل تصبح الإنجليزية اللغة الأجنبية الرئيسية بين الشباب في المغرب؟

قبل 6 دقيقة

أصدر المجلس الثقافي البريطاني في المغرب دراسة مؤخراً بعنوان "التحول للإنجليزية" تتوقع أن تصبح اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الرئيسية فى البلاد خلال خمس سنوات بين الشباب، الأمر الذي قد يعود بالنفع اقتصادياً على البلاد لتكون المغرب مركزاً اقتصادياً لإفريقيا بحسب الدراسة.

فلماذا يقبل الشباب المغربي على تعلم الإنجليزية أكثر من غيرها من اللغات؟ سعيد شحاتة سأل كنزا المهاجر، مسؤولة برامج التعليم واللغة الإنجليزية بالمجلس الثقافي البريطاني في المغرب.