هل تصبح الإنجليزية اللغة الأجنبية الرئيسية بين الشباب في المغرب؟
هل تصبح الإنجليزية اللغة الأجنبية الرئيسية بين الشباب في المغرب؟
أصدر المجلس الثقافي البريطاني في المغرب دراسة مؤخراً بعنوان "التحول للإنجليزية" تتوقع أن تصبح اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الرئيسية فى البلاد خلال خمس سنوات بين الشباب، الأمر الذي قد يعود بالنفع اقتصادياً على البلاد لتكون المغرب مركزاً اقتصادياً لإفريقيا بحسب الدراسة.
فلماذا يقبل الشباب المغربي على تعلم الإنجليزية أكثر من غيرها من اللغات؟ سعيد شحاتة سأل كنزا المهاجر، مسؤولة برامج التعليم واللغة الإنجليزية بالمجلس الثقافي البريطاني في المغرب.
ولكن، ما هو تقييم وضع اللغة الإنجليزية الآن في البلاد؟ الدكتور محمد مبتسم أستاد اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله فى مدينة فاس المغربية يجيب سعيد شحاته.