الجرذ بني يعود إلى أهوار العراق بعد 40 عاما على اختفائه

قبل 15 دقيقة

في العراق، سجلت أول حالة لعودة الركين طويل الذنب أو ما يعرف بـ"جرذ بُني" إلى منطقة الأهوار العراقية جنوبي العراق، بعد أكثر من 40 عاماً على اختفائه، بسبب عمليات التجفيف التي شهدتها تلك المنطقة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وبحسب خبراء التنوع البيولوجي في العراق، تعد عودة الركين طويل الذنب أبرز اكتشاف علمي عراقي للقرن الحادي والعشرين على حد قولهم.