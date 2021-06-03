عدسات الصراع أم صراع العدسات

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عدسات الصراع أم صراع العدسات

قبل 13 دقيقة

سينما بديلة تعرض هذا الأسبوع أعمالاً تحتكم إلى ما توثقه الكاميرا عن وقائع الحرب وما تخلفه من آثار طويلة المدى. في كثير من الأحيان، تكون الرواية عمّن يقف خلف الكاميرا وليس أمامها.

فيلم 'صبي مع كاميرا' يتتبع جوان عبدو اللاجئ السوري الشاب الذي يسعى بشكل ملح إلى توثيق تجارب وخواطر السورين المقيمين في تركيا. هذا العمل ليس وثائقيا غير أنه يختزل تجارب جوان السابقة من خلال الحوارات التي يجريها في الفيلم.

جوان تحدث إلى سينما بديلة وحكى كيف تعرف صدفة على المخرج التركي إبراهيم يشيلباش في أحد مقاهي اسطنبول ليبدأ عندها رحلته في عالم السينما كممثل ثم بعد ذلك كمخرج في ألمانيا.

فيلم 'ماد' للمخرجة الفرنسية صوفي تافيرت يدور حور مراسلة حرب فرنسية توثق نزاعا مسلحا في الشرق الأوسط. بعد نجاتها هي وناشط معارض من قصف قاتل، يستخدم كل منهما الكاميرا لخدمة أولوياته الشخصية... ربما على حساب الآخر.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).