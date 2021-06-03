زيارة تبون لزعيم البوليساريو تخلق جدلا بين المغرب والجزائر
زيارة تبون لزعيم البوليساريو تخلق جدلا بين المغرب والجزائر
زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، بالمستشفى بعد عودة غالي إلى الجزائر من إسبانيا لاستكمال علاجه. غالي يتعافى من كوفيد 19 بعد تلقيه العلاج في مستشفى سان بيدرو في مدينة لوغرونيو بشمال إسبانيا. قرر تبون زيارته فور وصوله للاطمئنان عليه ووصف الزيارة بأنها واجب عليه.
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