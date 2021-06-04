" تشارلي عض إصبعي": أصحاب الفيديو يتحدثون لبي بي سي
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" تشارلي عض إصبعي": أصحاب الفيديو يتحدثون لبي بي سي
قال الشابان اللذان اشتهرا في فيديو لهما في صغرهما إن المال الذي جنته العائلة الفيديو سيتكفل بتكاليف الدراسة. وكان الفيديو الذي خقق الملايين من المشاهدات قد بيع منذ أسبوع بأكثر من سبعمئة وستين ألف دولار.
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