غازي حمد: علينا أن نزاوج بين العمل السياسي والمقاوم

قبل 31 دقيقة

ويرى القيادي الحمساوي أنّ منظمة التحرير الفلسطينية تعرضت لاضطهاد من قبل السلطة الفلسطينية فماهي رؤيته التي يرغب أن تقوم عليها المنظمة؟ وكيف ينظر إلى موقف المجتمع الدولي تجاه الوضع في غزة وموقف الولايات المتحدة على وجه الخصوص؟ وكيف ينظر غازي حمد للخسائر التي يتحملها مواطنو غزة جراء الحرب مع إسرائيل؟ وما رده على ما يقال عن خلافات داخل حماس؟ غازي حمد يقول إنّه لم يزر الضفة الغربية أو جنين أو رام الله او القدس، فلماذا؟