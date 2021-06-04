غازي حمد: علينا أن نزاوج بين العمل السياسي والمقاوم
توقع غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة أن تمارس الحكومة الإسرائيلية الجديدة نفس سياسات سابقاتها. ودعا غازي حمد إلى تنبي استراتيجية وطنية فلسطينية تقوم على المزاوجة بين العمل السياسي والمقاوم حسب تعبيره.
يقول غازي حمد إنّ الحكومة الإسرائيلية الجديدة تضم أحزاباً يمينية فما هي تحفظاته على نفتالي بينيت رئيس الحكومة الجديدة؟
ويرى القيادي الحمساوي أنّ منظمة التحرير الفلسطينية تعرضت لاضطهاد من قبل السلطة الفلسطينية فماهي رؤيته التي يرغب أن تقوم عليها المنظمة؟ وكيف ينظر إلى موقف المجتمع الدولي تجاه الوضع في غزة وموقف الولايات المتحدة على وجه الخصوص؟ وكيف ينظر غازي حمد للخسائر التي يتحملها مواطنو غزة جراء الحرب مع إسرائيل؟ وما رده على ما يقال عن خلافات داخل حماس؟ غازي حمد يقول إنّه لم يزر الضفة الغربية أو جنين أو رام الله او القدس، فلماذا؟
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