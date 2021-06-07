أهالي عزبة نادي الصيد بالإسكندرية يتظاهرون ضد قرار نقلهم إلى مساكن جديدة
أهالي عزبة نادي الصيد بالإسكندرية يتظاهرون ضد قرار نقلهم إلى مساكن جديدة
خرج أهالي عزبة نادي الصيد في مظاهرة للاحتجاج على قرار نقلهم من منازلهم وإخلاء المنطقة لتطويرها. بعض السكان قالوا إنهم تفاجئوا بالقرار وآخرون اتهموا الحكومة بتهجيرهم لبيع المنطقة لمستثمرين.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.