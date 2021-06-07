تقليص هدر الطعام عبر التخفيض التدريجي لسعر المنتجات عند اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية
تقليص هدر الطعام عبر التخفيض التدريجي لسعر المنتجات عند اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية
في قصة بيئية مهمة، نتعرف مع أنيس القديحي على طريقة لمكافحة هدر الطعام وهي مشكلة يعاني منها العالم بشكل كبير وتساهم في التغير المناخي.
تسعى شركة Wasteless لتقليص نسبة هدر الطعام من خلال التخفيض التدريجي لسعر المنتجات عند اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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