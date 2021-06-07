تقليص هدر الطعام عبر التخفيض التدريجي لسعر المنتجات عند اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية

قبل 14 دقيقة

في قصة بيئية مهمة، نتعرف مع أنيس القديحي على طريقة لمكافحة هدر الطعام وهي مشكلة يعاني منها العالم بشكل كبير وتساهم في التغير المناخي.