كيف يمكن منع انتشار فيروس كورونا خارج أقسام غرف عزل مرضى كوفيد-19 في المستشفيات؟
كيف يمكن منع انتشار فيروس كورونا خارج أقسام غرف عزل مرضى كوفيد-19 في المستشفيات؟
داليا حيدر تأخذنا إلى مستشفى CMC في لبنان الذي بدأ مؤخراً بتطبيق مبدأ الضغط السلبي لمنع انتشار فيروس كورونا خارج أقسام غرف عزل مرضى كوفيد-19.
وبحسب هذه التقنية يتم سحب الهواء من غرف المرضى المصابين بالفيروس وتنقيته قبل التخلص منه خارج البناء.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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