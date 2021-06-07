كيف يمكن منع انتشار فيروس كورونا خارج أقسام غرف عزل مرضى كوفيد-19 في المستشفيات؟

داليا حيدر تأخذنا إلى مستشفى CMC في لبنان الذي بدأ مؤخراً بتطبيق مبدأ الضغط السلبي لمنع انتشار فيروس كورونا خارج أقسام غرف عزل مرضى كوفيد-19.

وبحسب هذه التقنية يتم سحب الهواء من غرف المرضى المصابين بالفيروس وتنقيته قبل التخلص منه خارج البناء.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا

شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا