مبتكر لبناني يصمم أول مكيف هواء لقتل فيروس كورونا في الأماكن المغلقة

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مبتكر لبناني يصمم أول مكيف هواء لقتل فيروس كورونا في الأماكن المغلقة

قبل 14 دقيقة

لبناني في الولايات المتحدة ابتكر أول مكيف هواء يقتل فيروس كورونا في الأماكن المغلقة.

توج المبتكر منذر حوراني بالجائزة الكبرى في مجال الإبداع الهندسي لعام 2021 في احتفال سنوي أقيم في الولايات المتحدة بسبب اختراع نظام حماية الهواء الداخلي.

في مقابلة مع نسيم رمضان، يطلعنا منذر على طريقة عمل هذا النظام وكيف يمكنه حمايتنا من كوفيد-19.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا