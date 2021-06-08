غازي حمد: لا تيارات داخل حماس وخلافاتها الداخلية طبيعية

قبل 48 دقيقة

قال غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، إنّ الخسائر التي تتحملها غزة جراء حربها مع إسرائيل هي فاتورة الكرامة والحرية حسب تعبيره. ونفى غازي حمد وجود تيارات داخل حماس وإن أقرّ بوجود خلافات داخلية بشأن عدد من القضايا تنتهي دائما بالتوصل إلى قرار موحد .

يرى الدكتور غازي حمد أنّ الحالة الفلسطينية صعبة و معقدة، فما هي رؤيته لتشكيل حكومة وطنية فلسطينية؟ وماهي متطلبات الشعب الفلسطيني التي يرغب أن تتحقق؟ يقول غازي حمد إنّ حركة حماس ليست ضد منظمة التحرير الفلسطينية، فما هي تحفظاته على المنظمة بوضعها الحالي؟ وكيف يقيّم غازي حمد دور السلطة الفلسطينية تجاه المنظمة؟ وما هي ملامح الاستراتيجية الوطنية التي يدعو إليها؟ وهل ستقبل حماس بالجلوس على مائدة مفاوضات مع إسرائيل؟