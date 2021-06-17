بي بي سي إكسترا: ما قصة فيلم "الرحلة" الياباني السعودي؟
بي بي سي إكسترا: ما قصة فيلم "الرحلة" الياباني السعودي؟
يعرض فيلم "الرحلة" وهو أول فيلم "أنيمي" سعودي ياباني بتقنية فور دي أكس، في تسع دول عربية.
هذه التقنية تسمح للمشاهد أن يعيش القصة من خلال محاكاة مؤثرات وظروف أحداث الفيلم في قاعة السينما.
يروي الفيلم قصة "أوس" صاحب الماضي الغامض الذي يُجرّ إلى معركة ملحمية للدفاع عن مدينته . ويأمل القائمون على فيلم الرحلة بـأن يصبح بداية لإنتاج أكبر لهذه النوعية من الأفلام في السعودية.
ياسمين أبو خضرا سألت عصام بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج والمنتج التنفيذي لفيلم "الرحلة" عن تفاصيل الفيلم و فكرته: