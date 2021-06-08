الخارجية الإسرائيلية توضح حقيقة وأسباب مغادرة السفير الإسرائيلي للرباط

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الخارجية الإسرائيلية توضح حقيقة وأسباب مغادرة السفير الإسرائيلي للرباط

قبل 53 دقيقة

شن ناشطون مغاربة حملة لطرد السفير الإسرائيلي، بينما قالت تقارير إن إنه فشل في تأجير مبنى للسفارة، بسبب رفض المغاربة تأجير ممتلكاتهم للإسرائيليين >

ونفت الخارجية الإسرائيلية هذه المزاعم، ووصفتها بالأخبار الكاذبة، موضحة أن عودة السفير إلى إسرائيل كانت لأٍسباب شخصية تتعلق بمرض والده.

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