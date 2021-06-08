بعد مسيرة حافلة وجوائز.. تقاعد جرذ بعد كشفه عن عشرات الألغام والذخائر
بعد مسيرة حافلة وجوائز.. تقاعد جرذ بعد كشفه عن عشرات الألغام والذخائر
يتقاعد الجرذ "ماغاوا"، الحاصل على ميدالية ذهبية لبطولته، من عمله في الكشف عن الألغام في كمبوديا. وكشف الجرذ خلال مسيرته المهنية التي استمرت خمس سنوات، عن 71 لغما أرضيا والعشرات من العبوات الناسفة التي لم تنفجر.
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