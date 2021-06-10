غائبون عن الحياة يضُمّون أبنائهم

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غائبون عن الحياة يضُمّون أبنائهم

قبل 5 دقيقة

سينما بديلة هذا الأسبوع تقترب من لحظات شديدة التكثيف تعيشها أسر كثيرة في لحظات الحداد. في هذه الفترة تفرض الضغائن نفسها لتتفجر الخلافات بين أبناء الأسرة الواحدة أثناء طقوس توديع الفقيد.

فيلم La Veillée (السهرة الجنائزية) يصف حالة الانزواء النفسي التي يعيشها الشاب سالم الذي يعود لمنزل أسرته لدفن والدته. مخرج العمل رياض بوشوشة قال لسينما بديلة إنه استوحاه من تجربته الشخصية وأوضح أنه يطرح إشكالية الابتعاد عن الجذور في مجتمعات المهاجرين في فرنسا.

فيلم Luminita (الضوء) للمخرج البرتغالي أدريه ماركيس يصور بحساسية فائقة حالة التوتر التي يعيشها شقيقان لم يتحدثا منذ سنوات، تجمعهما أخيراً جنازة والدتهما في رومانيا. في هذه اللحظات المشحونة عليهما احتواءُ مشاعرهما السلبية الى حين انقضاء الجنازة.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).