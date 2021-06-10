قطيع أفيال هرب من محمية في الصين وقطع أكثر من 500 كيلومتر حتى الآن

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قطيع أفيال هرب من محمية في الصين وقطع أكثر من 500 كيلومتر حتى الآن

قبل ساعة واحدة

رصدت كاميرا قناة صينية قطيع أفيال وهو يستريح بعد مسيرة طويلة امتدت لأكثر من 500 كيلومتر، تسبب خلالها بأضرار في منازل وحظائر ومحاصيل، وقد بدأت رحلت القطيع بعد هروبه من محمية في جنوب غرب الصين منذ شهرين تقريبا.

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