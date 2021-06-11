بدر الداهوم: لا أطعن في القضاء بل أنتقد أحكاماً وفقاً للقانون

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بدر الداهوم: لا أطعن في القضاء بل أنتقد أحكاماً وفقاً للقانون

قبل 32 دقيقة

أكد بدر الداهوم النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي اعتراضه على الإجراءات التي أبطلت فوزه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومنعت دخوله المجلس. وقال الداهوم إنّه لا يطعن في القضاء الكويتي بل ينتقد أحكاماً وفقاً لما يسمح به الدستور في الكويت.

فما هي طبيعة عمل محكمة التمييز التي يحتج بحكمها الداهوم ويرفض على أساسها حكم بطلان فوزه؟ لم تبدأ قضية الداهوم بعد فوزه بالانتخابات بل كان ترشحه لخوض الانتخابات أيضاَ مثيراً للجدل، فما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك؟ ولماذا شُطب اسمه من قبل اللجنة المعنية بفحص طلبات الترشح؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الداهوم ورئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم؟ ولماذا لم يستجب المجلس لحسم قضية الداهوم عبر التصويت؟ وما هي أسباب موقفه الرافض لبعض قرارات مجلس مجلس الأمة الكويتي؟