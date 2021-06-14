أشكال التعبير الفني في مواجهة قمع السلطة

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أشكال التعبير الفني في مواجهة قمع السلطة

قبل 53 دقيقة

موجة الاحتجاجات في شمال افريقيا والشرق الأوسط أفرجت عن طرق تعبير جديدة، سمحت في بعض الحالات بهامش حرية أكبر للفنانين لإبداء الرأي، وفي حالات أخرى واجهوا محاولات لتكميم الأفواه بسبب توجهاتهم السياسية.

في حلقة بي بي سي إكسترا هذا الأسبوع تسلط الضوء على أساليب مختلفة للتعبير عن الرأي، كيف تطورت؟ وهل يمكن للجهود الفردية أن تطور من صناعة المحتوى الإبداعي، أم أن الأمر متوقف على توفر الإرادة السياسية؟

ضيوفنا في الحلقة رسام الكاريكاتير السوداني خالد البيه، والأمريكية ذات الأصول السودانية هبة بلة، الذين أطلقا مبادرة لإنشاء مكتبة خاصة بالفن والتصميم ستكون الأولى من نوعها في السودان. ومن الجزائر نستقبل المنتج والمخرج أسامة الراعي للحديث عن واقع التعبير الإبداعي بتعدد أشكاله والقيود التي تفرضها السلطة. كما نستضيف في الاستديو ماري أليس برباري ورولا عبدو للحديث عن مشاركتهما في الاحتجاجات في لبنان عن طريق الرسم على الجدران وكيف وثقت الرسومات والجداريات مطالب المحتجين.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.