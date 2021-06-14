جدل مستمر حول نوعية النشاطات والرياضة المفيدة للمرأة الحامل - نتعرف على آراء النساء والأطباء
جدل مستمر حول نوعية النشاطات والرياضة المفيدة للمرأة الحامل - نتعرف على آراء النساء والأطباء
الآراء منقسمة بين الأطباء حول نسبة ونوعية الرياضة الي يمكن أن تقوم بها المرأة الحامل .. ولكن بعض التوجيهات العامة في الولايات المتحدة مثلا تنصح بالمشي وركوب الدراجات والسباحة وطبعا توصي باستشارة طبيب قبل الإقدام على أي تمرينات .. ولكن ربما جرى العرف في المجتمعات العربية على أن المرأة ينبغي أن تلتزم بالراحة التامة وعدم ممارسة أي رياضة
وللنساء رأيهن أيضا مثلا لاعبة التايكوندو النيجيرية أمينات إدريس واصلت رياضة التايكوندو أثناء الحمل ولم تلاحظ أي تأثير سلبي عليها أو على الجنين
بسنت أكرم حاولت معرفة المزيد في هذا التقرير