جدل مستمر حول نوعية النشاطات والرياضة المفيدة للمرأة الحامل - نتعرف على آراء النساء والأطباء

قبل 22 دقيقة

الآراء منقسمة بين الأطباء حول نسبة ونوعية الرياضة الي يمكن أن تقوم بها المرأة الحامل .. ولكن بعض التوجيهات العامة في الولايات المتحدة مثلا تنصح بالمشي وركوب الدراجات والسباحة وطبعا توصي باستشارة طبيب قبل الإقدام على أي تمرينات .. ولكن ربما جرى العرف في المجتمعات العربية على أن المرأة ينبغي أن تلتزم بالراحة التامة وعدم ممارسة أي رياضة