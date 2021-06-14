أوقفوا القالوفة .. حملة ضد إبادة الكلاب والقطط في الجزائر

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أوقفوا القالوفة .. حملة ضد إبادة الكلاب والقطط في الجزائر

قبل 45 دقيقة

انطلقت حملة على المنصات في الجزائر ضد إبادة الكلاب والقطط الضالة بعد انتشار مقاطع صادمة من داخل محشر بومعطي بالجزائر العاصمة، وكانت السلطات بدأت حملة لجمع وقتل الكلاب والقطط الضالة بعد أنباء عن إصابة عدد من الطلاب بداء الكلب في مدينة البليدة.

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