شابة مصرية تتمرد على توصيات المجتمع حول الحوامل وممراستهن للرياضة أثناء الحمل

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شابة مصرية تتمرد على توصيات المجتمع حول الحوامل وممراستهن للرياضة أثناء الحمل

قبل 28 دقيقة

رحاب شريف عاشقة للرياضة ومارست اليوغا والبيلاتس والرقص المعاصر أثناء حملها الأول والثاني .. أنشأت قناة على يوتيوب تتحدث عن تجربتها ولكنها تلقت انتقادات كثيرة من سيدات أخريات يرين إن الرياضة من أي نوع مؤذية للجنين.

بسنت أكرم سألت رحاب عن تجربتها.

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