الناشط الجزائري سمير بلعربي: لم أعرف السجن إلا زمن تبون!

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في هذه الحلقة من #أبعادـالصورة نفتح ملف التضييق الذي تقول منظمات حقوقية في الجزائر إن نشطاء ما يعرف بالحراك يتعرضون له بعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الحراك. هل شهد ملف الحقوق والحربات ردة "غير مسبوقة" خلال عهد الرئيس عبد المجيد تبون؟ وما هي أبرز التهم التي تواجه النشطاء؟ وهل تنتمي المظاهرات التي تخرج في الفترة الأخيرة إلى حراك عام ٢٠١٩ الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة؟