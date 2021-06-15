لعبة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي

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لعبة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي

قبل 2 دقيقة

ما هي أخلاقيات التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي والعلاقة مع الجمهور والمؤثرين، وما انعكاس ذلك على الصحة النفسية؟ وهل القوانين المحدثة في العالم العربي كافية لتنظيم عمل المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

حلقة بي بي سي إكسترا عن المؤثرين في العالم الافتراضي وهل فعلا لهؤلاء تأثير على الشباب وعلى الجمهور عموما؟ ما حجم الدعايات والإعلانات المرتبطة بهذا المجال؟ وهل يعكس المحتوى المنتج واقع بلداننا أم هو عالم آخر؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.