BBC News
, عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
إكسترا إنجليش: Illegal Dumping يكلف البلديات والمزارعين ملايين الجنهيات الاسترلينية
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: Illegal Dumping يكلف البلديات والمزارعين ملايين الجنهيات الاسترلينية
قبل 6 ساعة
الأكثر مشاهدة
1:18
فيديو,
نتنياهو يجلس على مقعد رئيس الوزراء...بالخطأ!
, المدة 1,18
14 يونيو/ حزيران 2021
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
2:31
فيديو,
حكاية السيارة التي "تشبه نصف البطيخة وتسير بدلال"
, المدة 2,31
14 يونيو/ حزيران 2021
1:00
فيديو,
تبلغ 106 أعوام ولا تزال ترقص
, المدة 1,00
قبل 9 ساعة
1:53
فيديو,
كيف احتفلت إسرائيل بانتهاء عهد بنيامين نتنياهو؟
, المدة 1,53
14 يونيو/ حزيران 2021
2:55
فيديو,
أسرة مصرية متعددة الأديان
, المدة 2,55
1 مايو/ أيار 2018
1:10
فيديو,
مسيرة الأعلام: لماذا يثير الحدث مخاوف من تجدد المواجهات في القدس الشرقية المحتلة؟
, المدة 1,10
قبل 2 ساعة
5:14
فيديو,
سجال جديد بينهما: هل الطريقة التيجانية مغربية أم جزائرية؟
, المدة 5,14
قبل 4 ساعة
1:26
فيديو,
محمد بن نايف: من هو ولي عهد السعودية السابق الذي تسبب اختفاؤه في “تعقيد” قضية في أمريكا
, المدة 1,26
9 يونيو/ حزيران 2021
0:29
فيديو,
شابة مصرية تتمرد على توصيات المجتمع حول الحوامل وممارستهن للرياضة أثناء الحمل
, المدة 0,29
14 يونيو/ حزيران 2021