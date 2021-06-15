الداهوم: نحن في طريق مسدود لا خروج منه الا بذهاب رئيسي مجلسي الوزراء والأمة

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أشار بدر الداهوم عضو مجلس الأمة الكويتي السابق إلى أنّ قضايا الفساد التي يُنظر فيها أمام المحاكم في الكويت باتت معروفة للجميع بسبب ضغوط خارجية تُمارس على الكويت. ويرى الداهوم أنّ البلاد وصلت طريقاً مسدوداً لا يمكن الخروج منه إلا بذهاب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.

فمن هي القوى الخارجية التي تضغط على الكويت حسب رأيه في هذا الصدد؟ وما هو موضوع القضايا التي تنظر فيها المحاكم باعتبارها فساداً؟ وما رأي الداهوم في أداء السلطة التنفيذية في الكويت وتعاملها مع نواب الشعب في مجلس الأمة؟ وكيف يرى الداهوم علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ ومن يتحمل مسؤولية ما يصفها الداهوم بأزمات البلاد؟ وما هو السبيل للخروج منها؟ وما رأي الداهوم في عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت؟ ولماذا لا يتم تنقيح الدستور الكويتي? ،وما عي العقبات التي تحول دون ذلك؟