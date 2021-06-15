سجال جديد بينهما: هل الطريقة التيجانية مغربية أم جزائرية؟
سجال جديد بينهما: هل الطريقة التيجانية مغربية أم جزائرية؟
قال باحث جزائري إن مكانة الطريقة التيجانية في السنغال يمكن أن تمنح الجزائر ثقلا دبلوماسيا، طالما أن الجزائر هي مهد التيجانية، فجاء رد من المغرب بأن التيجانية مغربية، طالما مؤسسها مدفون في فاس، ومن إفريقيا يحج إليها الآلاف سنويا.
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