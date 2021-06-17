صحيفة فرنسية تثير الجدل بعد فوز فرنسا على ألمانيا
صحيفة فرنسية تثير الجدل بعد فوز فرنسا على ألمانيا
فرنسا والمانياأثار عنوان لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية عن فوز فرنسا على ألمانيا في كأس أوروبا لكرة القدم جدلا واسعا. العنوان كان COMME EN 18 ويعني "كما حدث في الثامن عشر"، كثيرون رأوا في ذلك تلميحا لخسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.
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