كيف ساهمت وسائل التواصل في القبض على "متحرش مطار القاهرة"؟

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قامت السلطات المصرية بحبس المتهم بالتحرش بفتاة في مطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق. وكانت المدونة المصرية بسمة بشاي نشرت تفاصيل الواقعة على السوشيال ميديا قائلة إن أحد العاملين في المطار قام بتصويرها من الخلف.