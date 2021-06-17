كيف ساهمت وسائل التواصل في القبض على "متحرش مطار القاهرة"؟
كيف ساهمت وسائل التواصل في القبض على "متحرش مطار القاهرة"؟
قامت السلطات المصرية بحبس المتهم بالتحرش بفتاة في مطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق. وكانت المدونة المصرية بسمة بشاي نشرت تفاصيل الواقعة على السوشيال ميديا قائلة إن أحد العاملين في المطار قام بتصويرها من الخلف.
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