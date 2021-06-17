الهوية الجنسية في فيلمين عربيين

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الهوية الجنسية في فيلمين عربيين

قبل 6 دقيقة

سينما بديلة تستكشف كيف يمكن أن تتفاعل الهوية الجنسية سينمائيا في قضايا ومفاهيم تتخطى الانتماء الجنسي.

فيلم مونديال 2010 للمخرج اللبناني روي ديب يأخذنا في رحلة عبر المكان يوثقها عاشقان مثليان لا نرى وجهيهما.

يقول روي ديب إن الفيلم يضعنا أمام القيود التي فرضتها الصراعات السياسية على المجتمع والتي تنسحب على الحرية الفردية للأشخاص.

فيلم 'كيف ما يقولو' للمخرج المغربي الفرنسي هشام عيوش يتتبع أبا وابنه يذهبان في رحلة صيد في منطقة ريفية منعزلة.

يرى الابن أن الفرصة سانحةً ليبوح لوالده بسرّ احتفظ به طيلة حياته. ما يحدث بعد ذلك هو تصاعد مكثف لأحداث تتفاعل فيها مشاعر الحب والكراهية مع الطبيعة البدائية للبشر.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).